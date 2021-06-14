«Принципиальные лицемеры»: Захарова раскритиковала покинувших пресс-конференцию с Протасевичем журналистов BBC
Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала журналистов BBC, в знак протеста покинувших пресс-конференцию по ситуации с лайнером Ryanair, организованную министерством иностранных дел Белоруссии.
В прошедшем в понедельник брифинге участвовал задержанный в Минске после экстренной посадки лайнера сооснователь Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Роман Протасевич. По мнению сотрудников BBC, Протасевича принудили посетить пресс-конференцию.
«Я очень надеюсь, что когда-нибудь то же самое журналисты Би-би-си смогут повторить на пресс-конференции с участием Джулиана Ассанжа. Принципиальные лицемеры», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Протасевич в ходе пресс-конференции рассказал, что не жалуется на здоровье, правоохранители не применяли к нему силу и он намерен добровольно сотрудничать со следствием.
Основатель публикующего секретные данные портала WikiLeaks Джулиан Ассанж в 2019 году был задержан по запросу США в посольстве Эквадора в Лондоне, где скрывался, опасаясь экстрадиции. Американские власти обвиняют журналиста по 18 пунктам, касающимся незаконного получения и раскрытия секретных данных, в США ему грозит до 175 лет лишения свободы. Ассанж содержится в лондонской тюрьме Белмарш.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+13 721 / сут.
Умерли
127 тыс.+371 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+8 312 / сут.
- ВОЗ расследует случаи миокардита после использования вакцины Pfizer
- На Кубе произошел разлив 28 тысяч литров нефти
- «Рекордный автогол». Польша проиграла Словакии на Евро-2020
- В Минздраве заявили о 28 пострадавших в результате взрыва на АЗС в Новосибирске
- «Принципиальные лицемеры»: Захарова раскритиковала покинувших пресс-конференцию с Протасевичем журналистов BBC
- Джонсон: Ограничения из-за COVID снимут в Англии 19 июля
- Губерниев в прямом эфире поругался с Бузовой
- В Индии умер мужчина, имевший 39 жен и 94 ребенка
- Журналист NBC прошел двухнедельный карантин перед интервью с Путиным
- На Украине пригрозили России несуществующим ракетным комплексом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru