«Принципиальные лицемеры»: Захарова раскритиковала покинувших пресс-конференцию с Протасевичем журналистов BBC

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала журналистов BBC, в знак протеста покинувших пресс-конференцию по ситуации с лайнером Ryanair, организованную министерством иностранных дел Белоруссии.

В прошедшем в понедельник брифинге участвовал задержанный в Минске после экстренной посадки лайнера сооснователь Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Роман Протасевич. По мнению сотрудников BBC, Протасевича принудили посетить пресс-конференцию.

«Я очень надеюсь, что когда-нибудь то же самое журналисты Би-би-си смогут повторить на пресс-конференции с участием Джулиана Ассанжа. Принципиальные лицемеры», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Протасевич в ходе пресс-конференции рассказал, что не жалуется на здоровье, правоохранители не применяли к нему силу и он намерен добровольно сотрудничать со следствием.

Основатель публикующего секретные данные портала WikiLeaks Джулиан Ассанж в 2019 году был задержан по запросу США в посольстве Эквадора в Лондоне, где скрывался, опасаясь экстрадиции. Американские власти обвиняют журналиста по 18 пунктам, касающимся незаконного получения и раскрытия секретных данных, в США ему грозит до 175 лет лишения свободы. Ассанж содержится в лондонской тюрьме Белмарш.

