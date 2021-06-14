Протасевич: Я не буду сторонником Лукашенко
Задержанный в Минске сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что не будет становиться сторонником президента республики Александра Лукашенко, однако уважает его за стойкость.
В понедельник Протасевич принял участие в пресс-конференции по ситуации с лайнером Ryanair, организованной министерством иностранных дел Белоруссии.
«Я могу честно и открыто сказать перед всеми камерами: я не буду политическим сторонником президента. Да, я его уважаю как человека, который смог выстоять перед всем тем натиском, который начался летом и продолжается до сих пор», — цитирует журналиста РИА Новости.
Кроме того, Протасевич заявил, что осознает, «какой урон нанес государству и стране», поэтому намерен сотрудничать со следствием.
«Я хочу сделать все, что в моих силах, для того, чтобы исправить эту ситуацию. Я помогаю следствию, я помогаю своей стране и намерен помогать дальше», — подчеркнул журналист.
Также Протасевич отметил, что добровольно участвует в следственных мероприятиях, правоохранители не применяли к нему силу, и на здоровье он не жалуется.
Протасевич и его девушка, гражданка России София Сапега были задержаны 23 мая после экстренной посадки «заминированного» лайнера авиакомпании Ryanair в Минске. Белорусские правоохранительные органы обвиняют Протасевича по нескольким статьям, в том числе, об организации массовых беспорядков, ему может грозить до 15 лет заключения.
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