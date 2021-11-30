Принц Уильям встретился с беженцами из Афганистана

В гостинице, которую посетил герцог, находилось около 175 мигрантов. В разговоре с беженцами, Уильям заверил их, что их ждет прекрасное безопасное будущее.

Отмечается, что Великобритания закончила вывозную операцию из Кабула. Британия наряду с другими странами выделила квоту на прием беженцев из Афганистана. Причиной иммиграции стал захват власти в Афганистане представителями движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ).

