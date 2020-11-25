Приморский край получит 700 млн рублей на ликвидацию последствий ледяного шторма
Правительство выделит Приморскому краю материальные и финансовые средства в размере 700 миллионов рублей для ликвидации последствий ледяного дождя во Владивостоке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя правительства края Веру Щербину.
Она сообщила, что регион ожидает поставки, генераторов, башенных кранов, изоляторов и кабелей, которые помогут восстановить работу поврежденных электросетей.
Ледяной дождь и шторм прошли в Приморье 19 ноября. Из-за непогода линии электропередач оборвались, часть инфраструктуры Владивостока была разрушена. Более 180 тысяч человек остались без электроэнергии и теплоснабжения.
Глава региона Олег Кожемяко 20 ноября объявил о введении режима ЧС. Работы по восстановлению электропередач и возвращению водоснабжения в дома продолжаются.
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