Примаков отреагировал на нападки на русских в бывших республиках СССР
В России опасаются, что в бывших республиках СССР повторятся нападки на русскоязычных. Однако Москва реагирует ни эти явления, четко обозначая «красные линии», заявил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков РИА Новости.
«Да, были такие эпизоды. Я, конечно, опасаюсь, как и многие другие, что такие эпизоды будут повторяться. Но Россия реагирует достаточно четко на них, обозначая красные линии, обозначая, что недопустимо в отношении русского и русскоязычного населения», - подчеркнул он в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).
Ранее лидер незарегистрированной в Казахстане партии «Ел тиреги» (Опора страны) Нуржан Альтаев и его соратник Мурат Мухамеджанов в видеообращении, распространенном в соцсетях, пригрозили расправой всем, кто считает, что русскоговорящих притесняют в республике, а также пригрозили расправиться с ними, если такие люди решат приехать в страну. Националисты в этом контексте упомянули депутатов Госдумы РФ.
Напомним, ВЭФ проходит 2-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.
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