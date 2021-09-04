Примаков отреагировал на нападки на русских в бывших республиках СССР

«Да, были такие эпизоды. Я, конечно, опасаюсь, как и многие другие, что такие эпизоды будут повторяться. Но Россия реагирует достаточно четко на них, обозначая красные линии, обозначая, что недопустимо в отношении русского и русскоязычного населения», - подчеркнул он в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ранее лидер незарегистрированной в Казахстане партии «Ел тиреги» (Опора страны) Нуржан Альтаев и его соратник Мурат Мухамеджанов в видеообращении, распространенном в соцсетях, пригрозили расправой всем, кто считает, что русскоговорящих притесняют в республике, а также пригрозили расправиться с ними, если такие люди решат приехать в страну. Националисты в этом контексте упомянули депутатов Госдумы РФ.

Напомним, ВЭФ проходит 2-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

