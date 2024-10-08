Приложения «Лаборатории Касперского» удалили из Google Play
Компания Google удалила приложения «Лаборатории Касперского» из официального магазина Google Play, а также отключила аккаунты разработчиков, сообщили в компании.
Google объяснила свои действия запретами Министерства торговли США, которые ранее были наложены на продукты компании.
«Мы считаем, что Google избыточно трактует решение Министерства торговли США, ограничительные меры которого никак не запрещают продажу и распространение продуктов и услуг Kaspersky за пределами США», - рассказали в компании. Там также отметили, что обсуждают данную ситуацию со всеми вовлеченными сторонами.
При этом в компании подчеркнули, что все приложения Kaspersky, установленные из Google Play на Android-устройства, продолжат нормально работать, а платные подписки останутся активны.
Ранее из Google Play исчезло приложение «Радар.НФ», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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