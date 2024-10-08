Приложения «Лаборатории Касперского» удалили из Google Play

Компания Google удалила приложения «Лаборатории Касперского» из официального магазина Google Play, а также отключила аккаунты разработчиков, сообщили в компании.

Google объяснила свои действия запретами Министерства торговли США, которые ранее были наложены на продукты компании.

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«Мы считаем, что Google избыточно трактует решение Министерства торговли США, ограничительные меры которого никак не запрещают продажу и распространение продуктов и услуг Kaspersky за пределами США», - рассказали в компании. Там также отметили, что обсуждают данную ситуацию со всеми вовлеченными сторонами.

При этом в компании подчеркнули, что все приложения Kaspersky, установленные из Google Play на Android-устройства, продолжат нормально работать, а платные подписки останутся активны.

Ранее из Google Play исчезло приложение «Радар.НФ», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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