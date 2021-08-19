Прилепин предложил создать левую коалицию до выборов

Сопредседатель партии «Справедливая Россия - За правду», писатель Захар Прилепин предложил всем лево-патриотическим силам создать коалицию, сообщает РИА Новости.

«Только мощная левая коалиция сегодня способна остановить сползание страны в оголтелый капитализм и вновь начать строительство солидарного общества», - говорится в обращении Пирлепина и его сторонников.

Они призывают создать единую левую политическую коалицию для получения большинства в органах власти и преодоления «последствий ельцинизма и горбачевщины».

Соответствующую декларацию предлагается подписать 23 августа в «Метрополе».

В конец июня Прилепина выгнали со съезда КПРФ, куда он неожиданно приехал с предложением о создании левой коалиции. В середине июля Прилепин предложил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову объединиться уже после сентябрьских выборов в Госдуму.

Как заявил НСН политолог Алексей Мухин, действия Прилепина очень похожи на «политический мезальянс».

