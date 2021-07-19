Мухин: Прилепин склоняет КПРФ к мезальянсу

Алексей Мухин: «Полагаю, в КПРФ увидели в этом попытку использовать их партийную, брендовую площадку для того, чтобы "Справедливая Россия – За правду" вскочила в последний вагон и получила свое представительство в следующей Государственной Думе. Возможно, что Захаром Прилепиным действительно двигают искренние побуждения, но уж очень это похоже на политический мезальянс», - поделился он.

