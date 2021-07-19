Мухин: Прилепин склоняет КПРФ к мезальянсу
Политолог специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Мишустин назначил вице-премьеров кураторами федеральных округов
Работу вице-премьеров по развитию регионов будет курировать правительственная комиссия по региональному развитию, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Алексей Мухин: «Мы, на самом деле, сейчас наблюдаем довольно интересный процесс по совмещению усилий аппарата президента и исполнительной вертикали. Расчет делается на синергетический эффект и эффективизацию управления регионами, особенно это актуально в условиях ковидной реальности. Если дело «выгорит», то можно будет распространить эту практику и на другие направления», - отметил политолог.
"СР – За правду" предложила КПРФ объединить партии после выборов в Госдуму
Сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду" Захар Прилепин направил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову письмо с предложением объединить усилия сразу после сентябрьских выборов депутатов в Госдуму для создания единой парламентской коалиции, а затем и новой партии.
Алексей Мухин: «Полагаю, в КПРФ увидели в этом попытку использовать их партийную, брендовую площадку для того, чтобы "Справедливая Россия – За правду" вскочила в последний вагон и получила свое представительство в следующей Государственной Думе. Возможно, что Захаром Прилепиным действительно двигают искренние побуждения, но уж очень это похоже на политический мезальянс», - поделился он.
Растянется на годы. Экс-глава Евросовета предсказал постепенный распад ЕС
Европейский союз может развалиться, если государства-члены будут брать пример с польских и венгерских властей, которые идут на открытый конфликт с Брюсселем, заявил бывший глава Евросовета Дональд Туск.
Алексей Мухин: «Надо сказать, что Дональд Туск пытался найти себя на европейской площадке, но сейчас возвращается в национальную польскую политику. Судя по всему, он пытается делать заявления, которые симпатичны польской аудитории, а не аудитории Брюсселя, на которую ранее Дональд Туск ориентировался и которой раньше приносил клятву верности», - заключил политолог.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
6,0 млн+24 633 / сут.
Умерли
149 тыс.+719 / сут.
Выздоровели
5,4 млн+18 764 / сут.
- Путин предложил продлить предельный срок службы маршалов, генералов и адмиралов
- Голикова назвала сроки объединения ПФР и ФСС
- В Белом доме прокомментировали возможность встречи Тихановской и Байдена
- ФИФА дисквалифицировала трех российских футболистов за допинг
- Инфекционист рассказал, чего не стоит делать до и после вакцинации от COVID-19
- Пять человек погибли в ДТП под Севастополем
- Экс-президент Армении Кочарян отказался от депутатского мандата
- СМИ: 20 человек погибли в результате теракта на рынке в Багдаде
- Суд арестовал на два месяца сбившую троих детей москвичку
- Байден обвинил Китай в помощи хакерам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru