Мухин: Прилепин склоняет КПРФ к мезальянсу

Политолог специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Мишустин назначил вице-премьеров кураторами федеральных округов

Работу вице-премьеров по развитию регионов будет курировать правительственная комиссия по региональному развитию, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 

Алексей Мухин: «Мы, на самом деле, сейчас наблюдаем довольно интересный процесс по совмещению усилий аппарата президента и исполнительной вертикали. Расчет делается на синергетический эффект и эффективизацию управления регионами, особенно это актуально в условиях ковидной реальности. Если дело «выгорит», то можно будет распространить эту практику и на другие направления», - отметил политолог. 

2

"СР – За правду" предложила КПРФ объединить партии после выборов в Госдуму

Сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду" Захар Прилепин направил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову письмо с предложением объединить усилия сразу после сентябрьских выборов депутатов в Госдуму для создания единой парламентской коалиции, а затем и новой партии.

Алексей Мухин: «Полагаю, в КПРФ увидели в этом попытку использовать их партийную, брендовую площадку для того, чтобы "Справедливая Россия – За правду" вскочила в последний вагон и получила свое представительство в следующей Государственной Думе. Возможно, что Захаром Прилепиным действительно двигают искренние побуждения, но уж очень это похоже на политический мезальянс», - поделился он. 

3

Растянется на годы. Экс-глава Евросовета предсказал постепенный распад ЕС

Европейский союз может развалиться, если государства-члены будут брать пример с польских и венгерских властей, которые идут на открытый конфликт с Брюсселем, заявил бывший глава Евросовета Дональд Туск. 

Алексей Мухин: «Надо сказать, что Дональд Туск пытался найти себя на европейской площадке, но сейчас возвращается в национальную польскую политику. Судя по всему, он пытается делать заявления, которые симпатичны польской аудитории, а не аудитории Брюсселя, на которую ранее Дональд Туск ориентировался и которой раньше приносил клятву верности», - заключил политолог. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:Михаил МишустинЗахар ПрилепинКПРФ
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