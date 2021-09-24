Прилепин отказался идти в Госдуму

Ранее в Центральной избирательной комиссии РФ назвали число мест, которые в Госдуме восьмого созыва получат прошедшие пятипроцентный барьер партии. У «Единой России» 324 мандата, у КПРФ 57 мест, у «Справедливой России - За правду» - 27, у ЛДПР - 21, у партии «Новые люди» - 13.

Прилепин уже назвал успехом результат партии на выборах. Он также не исключал, что возглавит «при определенных обстоятельствах» фракцию «Справедливой России - За правду» в восьмом созыве нижней палаты.



