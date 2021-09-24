Прилепин отказался идти в Госдуму

Сопредседатель партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» Захар Прилепин отказался от думского мандата. Об этом сообщил его пресс-секретарь.

Прилепин метит на место Миронова, но в «Справедливой России» этого не хотят

Ранее в Центральной избирательной комиссии РФ назвали число мест, которые в Госдуме восьмого созыва получат прошедшие пятипроцентный барьер партии. У «Единой России» 324 мандата, у КПРФ 57 мест, у «Справедливой России - За правду» - 27, у ЛДПР - 21, у партии «Новые люди» - 13.

Прилепин уже назвал успехом результат партии на выборах. Он также не исключал, что возглавит «при определенных обстоятельствах» фракцию «Справедливой России - За правду» в восьмом созыве нижней палаты.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Захар ПрилепинГосдума
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