Прилепин отказался идти в Госдуму
Сопредседатель партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» Захар Прилепин отказался от думского мандата. Об этом сообщил его пресс-секретарь.
Ранее в Центральной избирательной комиссии РФ назвали число мест, которые в Госдуме восьмого созыва получат прошедшие пятипроцентный барьер партии. У «Единой России» 324 мандата, у КПРФ 57 мест, у «Справедливой России - За правду» - 27, у ЛДПР - 21, у партии «Новые люди» - 13.
Прилепин уже назвал успехом результат партии на выборах. Он также не исключал, что возглавит «при определенных обстоятельствах» фракцию «Справедливой России - За правду» в восьмом созыве нижней палаты.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,4 млн+21 379 / сут.
Умерли
202 тыс.+828 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+15 828 / сут.
- В Москве задержали Сергея Удальцова
- Названа причина отказа Прилепина от депутатского мандата
- Гинцбург: второго нашествия микроорганизмов человечество не выдержит
- Сочинские пляжи закроют из-за штормового предупреждения
- Прилепин отказался идти в Госдуму
- Спасатели назвали причины ЧП с туристами на Эльбрусе
- Суд арестовал по делу о хищениях экс-министра строительства Крыма Храмова
- Суд отправил в СИЗО бывшего вице-премьера Крыма
- Гинцбург назвал эффективность «Спутника V» против дельта-штамма
- Рашкину грозит ответственность за призывы к незаконной акции 20 сентября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru