Приказ Байдена: по Сирии нанесен удар
США нанесли удар по зданию в Сирии, сообщает Politico на свои источники.
Отмечается, что это связано с проиранским ополчением. Информацию об ударе, который был нанесен по приказу президента США Джо Байдена, подтвердил Пентагон. Поводом стал недавний обстрел американских сил в Ираке.
Таким образом, Вашингтон попытался помешать дальнейшим нападениям. Военное ведомство США считает принятые меры «пропорциональным ответом, проведенным в сочетании с дипломатическими мерами».
Неделю назад правительственные войска Сирии при поддержке Воздушно-космических сил России (ВКС) ликвидировали группу боевиков и обнаружили склад их оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в российском военном подразделении в САР.
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