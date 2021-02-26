Приказ Байдена: по Сирии нанесен удар

США нанесли удар по зданию в Сирии, сообщает Politico на свои источники.

Отмечается, что это связано с проиранским ополчением. Информацию об ударе, который был нанесен по приказу президента США Джо Байдена, подтвердил Пентагон. Поводом стал недавний обстрел американских сил в Ираке.