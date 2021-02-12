СМИ: Западные спецслужбы обсуждают с командирами ИГ новые атаки в Сирии
Серия встреч представителей спецслужб США, Франции, Великобритании и полевых командиров запрещённой в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) состоялась в Сирии в текущем году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
По данным собеседника агентства, во встречах, проходивших в оккупированной США зоне Ат-Танф, участвовали также спецслужбы ряда государств региона. Как заявил источник, стороны обсуждали «активизацию нападений на сирийские правительственные силы и проиранские вооруженные формирования, а также на места базирования российских военных».
Кроме того, по словам источника РИА Новости, радикалам поставили задачу атаковать «объекты экономической и транспортной инфраструктуры на всей территории Сирии», в том числе, религиозные объекты разных конфессий.
«В рамках достигнутых договорённостей о координации действий тергруппировкам должны быть предоставлены финансирование, снаряжение, боеприпасы и современные системы вооружений» — добавил собеседник агентства.
По данным источника, для реализации этих задач боевиков ИГ перебрасывают из Ирака, а также освобождают из заключения, где инструкторы США проводят их спецподготовку. Кроме того, в атаках планируют задействовать «спящие ячейки» террористов в Сирии.
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