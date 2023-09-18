Польша пригрозила Украине заблокировать вступление в ЕС из-за зернового вопроса
Украина представляет угрозу для сельского хозяйства всей Европы, если риск попадания украинского зерна на польский рынок сохранится, то Польша заблокирует вступление Киева в ЕС. Такое заявление сделал министр сельского хозяйства страны Роберт Телус, слова которого приводит издание Do Rzeczy.
Он отметил, что Варшава заботится о собственных интересах. По словам Телуса, интерес польского фермера является самым важным для Польши.
Ранее замминистра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Киев собирается подать иск во Всемирную торговую организацию против Венгрии, Польши и Словакии из-за продления ими запрета на ввоз украинского зерна. Он также пригрозил запретить ввоз фруктов и овощей из Польши, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru