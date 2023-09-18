Польша пригрозила Украине заблокировать вступление в ЕС из-за зернового вопроса

Он отметил, что Варшава заботится о собственных интересах. По словам Телуса, интерес польского фермера является самым важным для Польши.

Ранее замминистра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Киев собирается подать иск во Всемирную торговую организацию против Венгрии, Польши и Словакии из-за продления ими запрета на ввоз украинского зерна. Он также пригрозил запретить ввоз фруктов и овощей из Польши, передает «Радиоточка НСН».



