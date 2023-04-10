Пригожин заявил о расслоении между народом и «элитой»
Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об увеличивающемся расслоении между простыми россиянами и «элитой». Слова бизнесмена приводит Telegram-канал его пресс-службы.
Пригожин высказался о том, что известные личности не посетили похороны погибшего в результате теракта военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). Как отметил бизнесмен, журналист «служил народу», однако между обычными гражданами и так называемой «элитой» все больше и больше увеличивается расслоение.
«Элиты, кроме чиновничьей и вокруг чиновничьей, у нас практически не осталось. Поэтому ... чиновникам глубоко на***** (наплевать - прим. НСН), есть Татарский или нет», — заявил Пригожин.
Основатель «Вагнера» высказал мнение, что «элиту» разочаровывает существование людей, которые «бьются за Россию-матушку». По словам Пригожина, чиновники готовы «съехать с темы ... лишь бы их не трогали» и позволили наслаждаться украденными у народа благами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru