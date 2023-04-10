Пригожин заявил о расслоении между народом и «элитой»

Пригожин высказался о том, что известные личности не посетили похороны погибшего в результате теракта военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). Как отметил бизнесмен, журналист «служил народу», однако между обычными гражданами и так называемой «элитой» все больше и больше увеличивается расслоение.

«Элиты, кроме чиновничьей и вокруг чиновничьей, у нас практически не осталось. Поэтому ... чиновникам глубоко на***** (наплевать - прим. НСН), есть Татарский или нет», — заявил Пригожин.

Основатель «Вагнера» высказал мнение, что «элиту» разочаровывает существование людей, которые «бьются за Россию-матушку». По словам Пригожина, чиновники готовы «съехать с темы ... лишь бы их не трогали» и позволили наслаждаться украденными у народа благами.

