Пригожин рассказал о боях ЧВК «Вагнер» с американцами в Сирии
Бойцы ЧВК «Вагнер» в 2018 году столкнулись с американцами, оказавшимися на стороне террористов запрещенной в РФ группировки ИГ, сообщил глава частной военной компании Евгений Пригожин. В ответе журналистам он поделился деталями того боя.
"Результат этого боя - ЧВК «Вагнер» понесла большие потери, причинив значительный урон подразделениям ИГ и американцев, и продвинулась на 500 метров вглубь территории противника", - рассказал он.
При этом, по его словам, американская армия использовала все свои имеющиеся средства в ближневосточном регионе, а среди штурмовавших Conoco подразделений не было ни одного сирийца.
Пригожин отметил, что, несмотря на большие потери ЧВК «Вагнер», в этой битве с американцами победили именно вагнеровцы.
Ранее Пригожин ответил на запрос НСН, что его бойцы в одиночку «де-факто выиграли сирийскую войну». Тогда член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с НСН сказал, что воздушно-космические силы РФ сыграли существенную роль в уничтожении формирований запрещенной в России террористической организации ИГ в Сирии.
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