Бойцы ЧВК «Вагнер» в 2018 году столкнулись с американцами, оказавшимися на стороне террористов запрещенной в РФ группировки ИГ, сообщил глава частной военной компании Евгений Пригожин. В ответе журналистам он поделился деталями того боя.

"Результат этого боя - ЧВК «Вагнер» понесла большие потери, причинив значительный урон подразделениям ИГ и американцев, и продвинулась на 500 метров вглубь территории противника", - рассказал он.

При этом, по его словам, американская армия использовала все свои имеющиеся средства в ближневосточном регионе, а среди штурмовавших Conoco подразделений не было ни одного сирийца.

Пригожин отметил, что, несмотря на большие потери ЧВК «Вагнер», в этой битве с американцами победили именно вагнеровцы.