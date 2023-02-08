Пригожин рассказал о боях ЧВК «Вагнер» с американцами в Сирии

Бойцы ЧВК «Вагнер» в 2018 году столкнулись с американцами, оказавшимися на стороне террористов запрещенной в РФ группировки ИГ, сообщил глава частной военной компании Евгений Пригожин. В ответе журналистам он поделился деталями того боя.

"Результат этого боя - ЧВК «Вагнер» понесла большие потери, причинив значительный урон подразделениям ИГ и американцев, и продвинулась на 500 метров вглубь территории противника", - рассказал он.

При этом, по его словам, американская армия использовала все свои имеющиеся средства в ближневосточном регионе, а среди штурмовавших Conoco подразделений не было ни одного сирийца.

Пригожин отметил, что, несмотря на большие потери ЧВК «Вагнер», в этой битве с американцами победили именно вагнеровцы.

Пригожин: Войну в Сирии выиграл ЧВК «Вагнер», а не армия

Ранее Пригожин ответил на запрос НСН, что его бойцы в одиночку «де-факто выиграли сирийскую войну». Тогда член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с НСН сказал, что воздушно-космические силы РФ сыграли существенную роль в уничтожении формирований запрещенной в России террористической организации ИГ в Сирии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СирияЧВК
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