Пригожин упрекнул МИД РФ в бюрократии при обсуждении вопросов в СБ ООН

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вступил в дискуссию с МИД РФ по поводу тем, выносимых на обсуждение в Совете безопасности ООН. Заявление предпринимателя приводит его пресс-служба в Telegram.

«Темы, которые вы озвучили для обсуждения на Совбезе ООН, носят общий дискуссионный характер и никаким образом не решают те острейшие и важнейшие проблемы, которые требуют безотлагательного решения», - считает Пригожин.

По его мнению, российское внешнеполитическое ведомство привносит в Совбез ООН бюрократию. Правительства стран-союзников просят немедленных действий, подчеркнул бизнесмен.

Пригожин предложил МИД обсудить в ООН вопросы геноцида русского населения в Донбассе, военные преступления ВСУ, нарушение прав верующих канонической Украинской православной церкви. Также он призвал объявить террористическими организации, которые поддерживают теракты в РФ.

Решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест президента России Владимира Путина нанесло смертельный удар по ООН, заявил «Радиоточке НСН» бывший уполномоченный МИД по верховенству права, член Совета Федерации Константин Долгов.

