Пригожин рассказал о проблемах с деньгами и планах ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поделился планами на будущее, развитием его военной компании, а также признался, что был вынужден продать ряд активов для того, чтобы расплатиться с частью скопившихся долгов. Об этом он заявил в разговоре с панафриканским каналом Afrique Media.

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«Часть африканских активов я продал для того, чтобы погасить определенное количество долгов, которые собрались на сегодняшний день. Что касается нашей работы в Африке – безусловно, мы продолжаем работать во всех тех странах, где начинали и ведем сейчас эту работу. Мы полностью открыты к дальнейшему сотрудничеству и развитию. Если где-то потребуется помощь ЧВК «Вагнер» для борьбы с бандформированиями и террористами, и для защиты интересов народов этих стран, мы готовы немедленно приступить к выполнению этих задач, договорившись об условиях», - сказал Пригожин.

Он добавил, что главным условием при сотрудничестве является не противоречить интересам Российской Федерации.

Ранее президент США Джо Байден посоветовал Евгению Пригожину следить за тем, что он ест, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин

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