Пригожин предложил считать ЧВК «Вагнер» полицией нравов в мире

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объяснил внесение США его военной компании в список транснациональных преступных организаций тем, что Россия и Америка – «заклятые враги». При этом ЧВК «Вагнер» - зло для «наших врагов».

По мнению Пригожина, американцы стремятся «разрушить Россию на мелкие части», затем сделать тоже самое с Китаем и прочими соперниками и остаться самой большой и мощной страной в мире.

«ЧВК «Вагнер» не совершала никаких преступлений. Нам целыми днями пытались прилепить различные преступления в различных частях света. Но в отличие от американских военизированных структур ЧВК «Вагнер» уничтожает исключительно врагов мира и преступлений не совершает», - цитирует Пригожина его пресс-служба в своем Telegram-канале.