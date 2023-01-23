Пригожин предложил считать ЧВК «Вагнер» полицией нравов в мире

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объяснил внесение США его военной компании в список транснациональных преступных организаций тем, что Россия и Америка – «заклятые враги». При этом ЧВК «Вагнер» - зло для «наших врагов».

По мнению Пригожина, американцы стремятся «разрушить Россию на мелкие части», затем сделать тоже самое с Китаем и прочими соперниками и остаться самой большой и мощной страной в мире.

«ЧВК «Вагнер» не совершала никаких преступлений. Нам целыми днями пытались прилепить различные преступления в различных частях света. Но в отличие от американских военизированных структур ЧВК «Вагнер» уничтожает исключительно врагов мира и преступлений не совершает», - цитирует Пригожина его пресс-служба в своем Telegram-канале.

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Если считать ЧВК «Вагнер» преступной организацией, то США – это «мощнейший преступный синдикат», утверждает Пригожин. Также он предложил считать вагнеровцев «полицией нравов».

На прошлой неделе координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США квалифицируют ЧВК «Вагнер» как транснациональную преступную организацию и ввести против нее новые санкции.

после этого Евгений Пригожин направил Кирби письмо с вопросом, может ли тот назвать, какое преступление совершила ЧВК «Вагнер», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин
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