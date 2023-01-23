Пригожин предложил считать ЧВК «Вагнер» полицией нравов в мире
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объяснил внесение США его военной компании в список транснациональных преступных организаций тем, что Россия и Америка – «заклятые враги». При этом ЧВК «Вагнер» - зло для «наших врагов».
По мнению Пригожина, американцы стремятся «разрушить Россию на мелкие части», затем сделать тоже самое с Китаем и прочими соперниками и остаться самой большой и мощной страной в мире.
«ЧВК «Вагнер» не совершала никаких преступлений. Нам целыми днями пытались прилепить различные преступления в различных частях света. Но в отличие от американских военизированных структур ЧВК «Вагнер» уничтожает исключительно врагов мира и преступлений не совершает», - цитирует Пригожина его пресс-служба в своем Telegram-канале.
Если считать ЧВК «Вагнер» преступной организацией, то США – это «мощнейший преступный синдикат», утверждает Пригожин. Также он предложил считать вагнеровцев «полицией нравов».
На прошлой неделе координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США квалифицируют ЧВК «Вагнер» как транснациональную преступную организацию и ввести против нее новые санкции.
после этого Евгений Пригожин направил Кирби письмо с вопросом, может ли тот назвать, какое преступление совершила ЧВК «Вагнер», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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