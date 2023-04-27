Пригожин предложил признать ИГ и «Аль-Каиду» гуманитарными миссиями
Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на призыв депутатов Великобритании объявить организацию террористической. Слова бизнесмена приводит его пресс-служба в Telegram-канале.
Ранее британские депутаты захотели признать ЧВК «Вагнер» террористической структурой в связи с ее «деструктивной деятельностью» в Судане, области Дарфур и регионе Сахель, напоминает Ura.ru.
Комментируя ситуацию, Пригожин отметил, что в мире «пошел фазовый сдвиг». Как напомнил основатель «Вагнера», ЧВК в разных регионах успешно боролась с террористическими организациями.
«Если ЧВК "Вагнер" принимается как террористическая организация, то я думаю, надо уравновесить эту систему. Тогда ИГИЛ ("Исламское государство", ИГ, запрещенная в России террористическая организация) и "Аль-Каида" (террористическая организация, запрещена в РФ) должны стать гуманитарными миссиями: проводить собрания, приглашать туда общественность, детей», — подчеркнул Пригожин.
Основатель «Вагнера» предположил, что «неплохим» местом для проведения таких мероприятий мог бы стать британский парламент.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru