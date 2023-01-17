«Менять Конституцию?»: Клишас ответил Миронову на призыв легализовать ЧВК «Вагнер»

Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в беседе с НСН заявил, что ждет от главы фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергея Миронова проект закона, чтобы рассуждать о возможности легализовать ЧВК «Вагнер».

Ранее Сергей Миронов предложил легализовать ЧВК «Вагнер», отметив, что именно усилия «героического воинского формирования» позволили взять под контроль Соледар.

«Когда Миронов внесет проект закона, тогда я смогу это прокомментировать. Менять Конституцию под заявления депутата точно не нужно», - отметил Клишас.

При этом Миронов напомнил, что в 2018 году его фракция разработала и внесла законопроект о частных военных компаниях в России.

«Чтобы был закон, а не просто рассуждения, кто, что делает и на каком основании. Законопроект готов, понятно, кто против него возражает, почему правительство дает раз за разом отрицательные заключения. Но, раз уже правоотношения есть, разве не дело законодателя урегулировать их нормой закона?» — задался вопросом Миронов.

Ранее в Минобороны РФ отреагировали на заявления о том, что у ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина якобы пытаются «украсть» лавры победы в Соледаре. В ведомстве отметили, что наступление проводилось «разнородной группировкой российских войск (сил) по единому замыслу и плану», одной из задач было блокирование города с севера и юга (ВДВ).

«Что касается непосредственного штурма городских кварталов Соледара, оккупированных ВСУ, - данная боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов «ЧВК "Вагнер"», - отметили в Минобороны РФ.

Минобороны РФ сообщило, что освобождение Соледара было завершено вечером 12 января.

