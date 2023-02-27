Пригожин обвинил власти Петербурга в коррупции
Санкт-Петербург погряз в коррупции и находится под влиянием «наиподлейших криминальных кланов», считает основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин. Об этом предприниматель рассказал в интервью «Невским новостям».
«То, что происходит с Петербургом, я считаю, абсолютно унизительно. Наш город стал, по моему мнению, своеобразным центром предательства», — отметил Пригожин.
Основатель «Вагнера» считает, что правительство города прямо и косвенно «откровенно разворовывает» налоги граждан. Так, Пригожин напомнил о закупке социального жилья у компаний, связанных с бизнесменом Годом Нисановым, за бюджетные средства города: рыночная цена объектов — 144 тысячи рублей за квадратный метр, при этом власти покупают это жилье за 160-180 тысяч рублей за «квадрат».
«От 16 до 36 тысяч рублей за метр, как я думаю, бессовестно воруется. Сколько сопрут петербургские чиновники на этом социальном жилье? Легко посчитать, с учетом объемов закупки — сперто полмиллиарда рублей», — подчеркнул бизнесмен.
Также Пригожин привел в пример Большой Смоленский мост, затраты на строительство которого оценивали в 13 млрд рублей, но теперь «по мнению чиновников ... он стоит 50 миллиардов». По мнению бизнесмена, 37 млрд будут расхищены. Основатель «Вагнера» напомнил и о других проблемах Петербурга: уборке улиц и коммунальных услугах.
«Что делать с петербургской коррупционной элитой — все очень просто. Объявите вторую волну мобилизации, соберите их всех вместе, вытащите их из их "Роллс-Ройсов" и "Мерседесов", и отправьте их ... как нормальных мобилизованных, без обучения ... Дайте им автоматы, и пускай штурмуют укрепрайоны противника», — предложил предприниматель.
По словам Пригожина, в этом случае после окончания конфликта в Петербурге станет «светло и хорошо».
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