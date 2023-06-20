Пригожин назвал Виктора Бута надеждой России

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин назвал бизнесмена, члена партии ЛДПР Виктора Бута потрясающим человеком и «надеждой России». Слова Пригожина приводит его пресс-служба.

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По мнению основателя «Вагнера», Бут — человек «огромного ума, огромной эрудиции» и с нелегкой судьбой. Пригожин назвал бизнесмена, который провел почти 15 лет в тюрьме в США, символом «несгибаемости людей, которые верят в свою Родину».

«Бут попал в американскую тюрьму, и я помню, как, сидя с друзьями, мы обсуждали и были уверены, что Россия задержит сотни американских самолетов, арестует американские фрегаты и сделает еще что-то, но этого не произошло. <...> Бут – это символ того, что государство не впрягается за тех, кто может быть конкуренцией самого государства», — заявил основатель «Вагнера».

Как отметил Пригожин, Бут — честный, принципиальный и несгибаемый, «надежда России», и сможет консолидировать общество.

В декабре прошлого года Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, напоминает Ura.ru. Бизнесмен с 2008 года находился в тюрьме по обвинению в незаконных поставках оружия, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"Евгений ПригожинВиктор Бут

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