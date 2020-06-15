Приговор Полу Уилану разъярил посла США в России

«Я разочарован и разъярен», - сказал дипломат после вердикта Мосгорсуда. Салливан добавил, что в ходе судебного процесса не было представлено свидетельств, которые были доказывали вину американца.



Уилан был задержан в российской столице 28 декабря 2018 года, ему предъявили обвинение в ведении разведывательной деятельности. Оперативники изъяли в него флэшку, на которой находились сведения, представляющие государственную тайну, сообщает РИА ФАН.



Сегодня Мосгорсуд приговорил его к 16 годам колонии. Сам Уилан в ходе заседания еще раз заявил, что не вел разведывательную деятельность на территории РФ, передает RT.

