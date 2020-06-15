Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене

По данным источников агентства, 78-летнего учёного обвиняют в шпионаже в пользу Китая. Во время поездки в эту страну Митько якобы передал местным спецслужбам секретную информацию о разработках в области гидроакустики и способов обнаружения подводных лодок. Следствие полагает, что он собирал эти сведения по шпионскому заданию в 2017-2018 годах.

По словам Павлова, его подзащитный вину не признаёт.

О деле Митько до сих пор не сообщалось, однако теперь стало известно, что его поместили под домашний арест ещё в феврале 2020 года. Сейчас срок домашнего ареста продлён до 10 октября.

11 июня московский суд освободил условно-досрочно другого учёного, которого осудили за госизмену — экс-сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Владимира Лапыгина, сообщает телеканал «360». Он должен был провести в колонии семь лет, на момент решения об УДО он отбыл четыре года заключения.

