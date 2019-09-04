Придурки. Новое слово в политическом лексиконе

Российский политический лексикон украсился новым словом – «придурки». Так президент Путин аттестовал тех, кто полагает Дальний Восток балластом, требующим только льгот и бюджетных вливаний. Диалог, в котором прозвучало это слово, состоялся на заседании Госсовета по развитию Дальнего Востока на период до 2035 года в рамках Восточного экономического форума. О высказываниях, ставивших под сомнение нужность Дальнего Востока для России, напомнил глава Якутии Айсен Николаев. По его словам, такие мысли высказывались даже с «высоких трибун». «Не знаю, какие придурки так говорили», - ответил Владимир Путин. Айсен Николаев уточнил, что дело было четверть века назад. Президент предложил сконцентрировать внимание на сегодняшнем дне и высказал мнение, что Дальний Восток должен стать центром притяжения для россиян.

Пока с этим самым притяжением дела обстоят откровенно неважно. По словам самого президента, демографический индикатор «находится в тревожной "красной зоне": почти во всех регионах Дальнего Востока численность населения продолжает снижаться. В целом с 90-х годов отсюда уехала четверть жителей. В 2017-м году - 28,5 тысяч человек, в 2018 - еще 33 тысячи», - констатировал президент. На практике это означает, что никакие меры правительства, включая знаменитый «дальневосточный гектар», эффекта привлечения на Дальний Восток жителей других регионов России не имеют, - отмечает «МК».

Из вновь изобретенных предложений – идея привлечь госкомпании к финансированию социальных проектов на Дальнем Востоке. Эту мысль озвучил глава Минвостокразвития Александр Козлов. «На Дальнем Востоке нужно привести в порядок то, что уже есть – тысячи объектов можно отремонтировать», - полагает глава Минвостокразвития.



С последним тезисом согласны не все. Примеры, приведенные, скажем, врио губернатора Сахалинской области, идут вразрез с мыслью о возможности ремонта существующей инфраструктуры. На Сахалине более миллиона квадратных метров жилья считаются аварийными, а некоторые люди ждут расселения 24 года, с момента Нефтегорского землетрясения, - заявил Валерий Лимаренко. «Сменилось целое поколение, и до сих пор этот вопрос не решен. Я бы предложил чиновникам, которые отвечают за решение жилищных проблем, чтобы они к нам приехали и вместе со мной прошли по этим квартирам, чтобы было понятно, какие решения нужно принимать. Потому что из московских кабинетов, к сожалению, эту проблему не решишь», - сказал врио сахалинского губернатора. Президент с ним согласился и обещал прислать комиссию из Москвы.

Людей на Сахалине станет больше. На несколько человек. На время работы комиссии.

