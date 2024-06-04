«Придаст импульс»: Вступление Турции в БРИКС не нарушит устав НАТО
Турция прекрасно впишется в структуру БРИКС, так как у нее хорошие отношения со всеми государствами-членами объединения, рассказал НСН политолог Тогрул Исмаил.
Турция сегодня имеет большой вес в геополитическом значении, поэтому ее вступление в БРИКС могло бы придать организации сильный импульс. Об этом НСН рассказал турецкий политолог Тогрул Исмаил.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара хотела бы присоединиться к БРИКС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует желание Анкары вступить в БРИКС, и эта инициатива будет обсуждаться на предстоящем саммите объединения.
«Турция всегда желала вступить в БРИКС, активно участвовала в этом направлении, потому что у нее нормальные отношения со всеми странами организации. Даже в разговорах с российским президентом тоже это обсуждалось. Это связано не только с увеличением роли Турции в регионе (Малая Азия), но и с ее желанием активно участвовать в решении мировых проблем. Плюс экономические моменты, увеличение сотрудничества. Но вступит ли она в БРИКС, зависит как от участников, так и от самой Анкары. Турция имеет хороший потенциал и возможности, находится в очень серьезном геополитическом секторе. Это немаловажно. Думаю, участникам БРИКС присутствие Турции придаст определенный импульс», - отметил политолог.
При этом он считает, что вступление Турции в БРИКС никак не противоречит уставу НАТО, где также состоит Анкара.
«Организация НАТО направлена на военную безопасность, а БРИКС это экономическая организация, одно другому не мешает. Я думаю, здесь таких ограничений по уставу НАТО нет», - предположил Исмаил.
Ранее посол РФ во Вьетнаме Геннадий Бездетко заявил, что Россия также на всех уровнях поддерживает возможность вступления Вьетнама в БРИКС, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сервис Duolingo отчитался об удалении ЛГБТ-материалов
- Трамп заявил, что не считает Байдена слишком старым для должности президента
- Суд отправил в СИЗО двух женщин, испортивших памятник Жукову в Москве
- Авиакомпания «Россия» выясняет причины проблем с шасси у нескольких SSJ-100
- Новак Джокович снялся с «Ролан Гаррос 2024»
- Два человека ранены в Москве в результате стрельбы на северо-востоке Москвы
- СМИ: Кортеж посла Польши нарушил ПДД в Екатеринбурге
- На Северном речном вокзале Москвы впервые пройдет кинофестиваль
- СМИ озвучили стоимость обедов на ПМЭФ-2024
- Подоляк заявил об исчезновении «красных линий» конфликта на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru