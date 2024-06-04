«Придаст импульс»: Вступление Турции в БРИКС не нарушит устав НАТО

«Турция всегда желала вступить в БРИКС, активно участвовала в этом направлении, потому что у нее нормальные отношения со всеми странами организации. Даже в разговорах с российским президентом тоже это обсуждалось. Это связано не только с увеличением роли Турции в регионе (Малая Азия), но и с ее желанием активно участвовать в решении мировых проблем. Плюс экономические моменты, увеличение сотрудничества. Но вступит ли она в БРИКС, зависит как от участников, так и от самой Анкары. Турция имеет хороший потенциал и возможности, находится в очень серьезном геополитическом секторе. Это немаловажно. Думаю, участникам БРИКС присутствие Турции придаст определенный импульс», - отметил политолог.

При этом он считает, что вступление Турции в БРИКС никак не противоречит уставу НАТО, где также состоит Анкара.

«Организация НАТО направлена на военную безопасность, а БРИКС это экономическая организация, одно другому не мешает. Я думаю, здесь таких ограничений по уставу НАТО нет», - предположил Исмаил.

Ранее посол РФ во Вьетнаме Геннадий Бездетко заявил, что Россия также на всех уровнях поддерживает возможность вступления Вьетнама в БРИКС, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

