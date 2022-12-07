Позиции Турции и Греции по Эгейским островам назвали игрой на публику

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может поднять вопрос о суверенитете Эгейских островов, если Греция не откажется от размещения вооружений на островах в Эгейском море. Онойко считает, что ситуация вокруг Эгейских остров исключительно политическая история перед выборами в обеих странах.

«Идут взаимные игры со стороны греческого и турецкого правительств. В ожидании выборов пытаются получить политические дивиденды. Было много разных фраз, высказываний со стороны Эрдогана, но это больше предвыборная игра на публику. Пока каких-то особых причин для конфликта нет. Да, Греция разместила у себя 8 американских баз с огромным количеством оружия, но это не значит, что США вступятся за нее. Но за Грецию может теоретически, да и практически, вступиться Франция – между странами заключен договор о военной помощи», - сказал Онойко.

Собеседник НСН отметил, что Турция и Греция апеллируют разными документами, говоря о статусе Эгейских островов в восточной части моря.

«Турция за основу берет Лозаннский договор, а Греция им напоминает о Парижском договоре, но вероятность эскалации конфликта очень мала», - резюмировал Онойко.

В 1923 году по итогам Лозаннского договора острова перешли к Греции. Согласно Парижскому соглашению 1947 года, Греция должна обеспечить демилитаризацию островов.

