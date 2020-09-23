При Ельцине такого не было. Экс-глава протокола об инаугурации Лукашенко
Экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России в эфире НСН рассказал, как проводились инаугурации советских и российских лидеров.
Александр Лукашенко провел церемонию вступления в должность президента Белоруссии. Однако о проведении церемонии ранее не сообщалось в СМИ, она не транслировалась белорусскими телеканалами и на нее не приглашались иностранные гости. Ранее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт отказалась назвать дату его инаугурации, заявив, что сделает это «ближе ко времени» церемонии.
Экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко в эфире НСН рассказал, как проводились инаугурации российских лидеров.
«У Горбачева вступление в должность президента было одно-единственное. После того, как сессия Верховного совета СССР избрала его депутатом, тут же он вступил в должность, принес клятву в Кремлевском дворце съездов», - напомнил Шевченко.
По его словам, нельзя говорить, что Лукашенко провел тайную инаугурацию.
«При Борисе Николаевиче такого не было. Нужно посмотреть, как у них прописано положение об инаугурации. И тогда уже анализировать, что там было нарушено. Или ничего особенного нет - как хотим, так и проводим. Это нельзя назвать тайным. Раз кто-то присутствовал, значит, не тайно, а в закрытом режиме. Что это за тайна, о которой все сразу узнают?» - отметил эксперт.
Он объяснил, почему о церемонии не сообщалось в СМИ.
«Видимо, чувствует, что положение в стране сложное. Не хотел вызывать шума-гама у правительственного здания», - добавил собеседник НСН.
Он отверг предположение, что тайную инаугурацию Лукашенко посоветовал провести российский лидер Владимир Путин.
«Владимира Путина в таком варианте закрытости, тайности обвинять нельзя. Он в последнее наоборот постоянно находится на экране. Даже сравнить не с кем», - отметил экс-глава протокола.
Согласно белорусскому законодательству, церемония вступления в должность президента страны проводится не позднее двух месяцев после выборов, которые состоялись 9 августа.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 431 / сут.
Умерли
19 799+150 / сут.
Выздоровели
924 тыс.+5 750 / сут.
- Путин считает оправданным рост налогов в сырьевых отраслях
- Названа причина смерти аспирантки доцента-потрошителя Анастасии Ещенко
- Путин сообщил, как будут проиндексированы пенсии в 2021 году
- Путин анонсировал скорую регистрацию второй вакцины от коронавируса
- «Стоять на одной ноге». Навальный поделился планами на будущее
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru