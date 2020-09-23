При Ельцине такого не было. Экс-глава протокола об инаугурации Лукашенко

Александр Лукашенко провел церемонию вступления в должность президента Белоруссии. Однако о проведении церемонии ранее не сообщалось в СМИ, она не транслировалась белорусскими телеканалами и на нее не приглашались иностранные гости. Ранее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт отказалась назвать дату его инаугурации, заявив, что сделает это «ближе ко времени» церемонии.

Экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко в эфире НСН рассказал, как проводились инаугурации российских лидеров.

«У Горбачева вступление в должность президента было одно-единственное. После того, как сессия Верховного совета СССР избрала его депутатом, тут же он вступил в должность, принес клятву в Кремлевском дворце съездов», - напомнил Шевченко.