Президиум ЦК КПРФ поддержал кандидатуру Харитонова на выборах президента

Президиум Центрального комитета КПРФ поддержал кандидатуру депутата Госдумы Николая Харитонова для участия в предстоящих президентских выборах, передает РИА Новости.

Выборы президента России впервые проведут с использованием онлайн-голосования

Источник агентства заявил, что кандидатура будет обсуждаться с секретарями первичных отделений. Официально имя кандидата объявят в субботу.

Харитонов возглавляет комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики и входит в состав президиума ЦК КПРФ. Политику 75 лет.

В минувшее воскресенье съезд партии «Единая Россия» поддержал кандидатуру Владимира Путина на выборах главы государства. По данным ВЦИОМ, ему доверяют более 78% граждан, напоминает «Радиоточка НСН».

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