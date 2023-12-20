Президиум ЦК КПРФ поддержал кандидатуру Харитонова на выборах президента
Президиум Центрального комитета КПРФ поддержал кандидатуру депутата Госдумы Николая Харитонова для участия в предстоящих президентских выборах, передает РИА Новости.
Источник агентства заявил, что кандидатура будет обсуждаться с секретарями первичных отделений. Официально имя кандидата объявят в субботу.
Харитонов возглавляет комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики и входит в состав президиума ЦК КПРФ. Политику 75 лет.
В минувшее воскресенье съезд партии «Единая Россия» поддержал кандидатуру Владимира Путина на выборах главы государства. По данным ВЦИОМ, ему доверяют более 78% граждан, напоминает «Радиоточка НСН».
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