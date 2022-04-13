Президенты Польши и стран Прибалтики посетят Киев

Президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии отправились с визитом на Украину. Об этом сообщил в Twitter представитель канцелярии лидера Польши Анджея Дуды Якуб Кумох.

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По словам польского политика, Дуда, президент Литвы Гитанас Науседа, лидер Латвии Эгилс Левитс и глава Эстонии Алар Карис находятся на Украине и «сейчас едут в Киев», отмечает RT.

«Наши страны таким образом выражают поддержку братской Украине и ее президенту Владимиру Зеленскому», — подчеркнул Кумох.

На минувшей неделе Киев посетил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, напоминает Ura.ru. Глава британского правительства провел встречу с Зеленским тет-а-тет.

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Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаПрибалтикаПольша
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