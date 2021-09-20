Во Франции выступили против соглашения о свободной торговле Евросоюза и Австралии

«Держать слово — это условие доверия между демократиями и союзниками. Поэтому немыслимо продвигаться вперед в торговых переговорах, как будто ничего не произошло со страной, которой мы больше не доверяем», — сказал Бон в интервью газете Politico.

Вместе с тем издание отмечает, что Еврокомиссия имеет полномочия вести торговые переговоры от имени стран-членов Евросоюза, однако вряд ли пойдет на это при открытом противодействии Парижа.

По словам главы комитета Европарламента по международной торговле Бернда Ланге, европейско-австралийское соглашение оказалось в сложном положении. Вступление Австралии в новый альянс AUKUS «также посылает сигналы в сфере промышленной политики, направленные против ЕС». Ланге считает, что Европе необходимо расширить «открытую стратегическую автономию» и определить «собственные интересы в сфере экономики, политики и безопасности».

Ранее Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового трехстороннего партнерства в сфере безопасности AUKUS, напоминает РИА ФАН. В рамках альянса планируется создание атомных подлодок для ВМФ Австралии, в связи с чем Канберра заявила о разрыве соглашения по субмаринам с французской Naval Group, отмечает RT.

