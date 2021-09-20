Во Франции выступили против соглашения о свободной торговле Евросоюза и Австралии
Переговоры Евросоюза и Австралии о свободной торговле вряд ли продолжатся, так как после отказа от поставок от подводных лодок доверие к стране подорвано. Об этом заявил госсекретарь при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон.
«Держать слово — это условие доверия между демократиями и союзниками. Поэтому немыслимо продвигаться вперед в торговых переговорах, как будто ничего не произошло со страной, которой мы больше не доверяем», — сказал Бон в интервью газете Politico.
Вместе с тем издание отмечает, что Еврокомиссия имеет полномочия вести торговые переговоры от имени стран-членов Евросоюза, однако вряд ли пойдет на это при открытом противодействии Парижа.
По словам главы комитета Европарламента по международной торговле Бернда Ланге, европейско-австралийское соглашение оказалось в сложном положении. Вступление Австралии в новый альянс AUKUS «также посылает сигналы в сфере промышленной политики, направленные против ЕС». Ланге считает, что Европе необходимо расширить «открытую стратегическую автономию» и определить «собственные интересы в сфере экономики, политики и безопасности».
Ранее Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового трехстороннего партнерства в сфере безопасности AUKUS, напоминает РИА ФАН. В рамках альянса планируется создание атомных подлодок для ВМФ Австралии, в связи с чем Канберра заявила о разрыве соглашения по субмаринам с французской Naval Group, отмечает RT.
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