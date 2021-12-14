Президенты Финляндии и США обсудили Украину
14 декабря 202100:23
Президенты Финляндии и США Саули Ниинистё и Джо Байден обсудили ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию финского правительства.
Отмечается, что стороны обсудили возможности дипломатического решения вопроса по сложившейся обстановки на границах с Украиной.
Переговоры Ниинистё с российским президентом Владимиром Путиным запланированы на 14 декабря.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,0 млн+29 558 / сут.
Умерли
291 тыс.+1 121 / сут.
Выздоровели
8,8 млн+28 561 / сут.
- Президенты Финляндии и США обсудили Украину
- В Пентагоне не ожидают наказания военных из-за ошибочного авиаудара в Афганистане
- Москвичей призвали во вторник отказаться от поездок на машинах из-за снегопада
- Акции Peloton обрушились после выхода продолжения «Секса в большом городе»
- Мурашко рассказал о состоянии заразившихся «омикрон»-штаммом россиян
- Врачи разрешили Саакашвили полноценное питание и рекомендуют физзарядку
- В Турции заявили об открытии авиасообщения с Арменией
- В квартире устроившего взрыв в Серпухове подростка нашли селитру и автомат
- Названа причина смерти Сергея Соловьева
- Мурашко назвал число больных COVID-19 россиян
13 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru