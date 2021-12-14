Президенты Финляндии и США обсудили Украину

Президенты Финляндии и США Саули Ниинистё и Джо Байден обсудили ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию финского правительства.

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Отмечается, что стороны обсудили возможности дипломатического решения вопроса по сложившейся обстановки на границах с Украиной.

Переговоры Ниинистё с российским президентом Владимиром Путиным запланированы на 14 декабря.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАДжо Байден
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