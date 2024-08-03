Президента Вьетнама избрали новым генсеком правящей Коммунистической партии
Президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам избран новым генеральным секретарем центрального комитета Коммунистической партии страны на 2021-2026 годы. Об этом заявил замначальника отдела пропаганды и политического воспитания ЦК Лай Суан Мон.
Пленум комитета избрал То Лама абсолютным числом голосов. Президент стал генсеком ЦК КПВ 13 созыва, он будет руководить деятельностью центрального комитета, политбюро и секретариата партии.
В июле То Ламу поручили временное руководство работой перечисленных структур из-за болезни прежнего генсека ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга. Позже политик скончался в возрасте 80 лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru