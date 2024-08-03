Президента Вьетнама избрали новым генсеком правящей Коммунистической партии

Президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам избран новым генеральным секретарем центрального комитета Коммунистической партии страны на 2021-2026 годы. Об этом заявил замначальника отдела пропаганды и политического воспитания ЦК Лай Суан Мон.

Умер генсек ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг

Пленум комитета избрал То Лама абсолютным числом голосов. Президент стал генсеком ЦК КПВ 13 созыва, он будет руководить деятельностью центрального комитета, политбюро и секретариата партии.

В июле То Ламу поручили временное руководство работой перечисленных структур из-за болезни прежнего генсека ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга. Позже политик скончался в возрасте 80 лет.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПартииВьетнам

Горячие новости

Все новости

партнеры