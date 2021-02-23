Президент Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Глава России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в память погибших воинов. Об этом сообщает РИА Новости 23 февраля, в День защитника Отечества.
В церемонии участвовал также министр обороны Сергей Шойгу. Отмечается, что других политиков на возложении венков и цветов не было.
Путин прибыл в Александровский сад в сопровождении военнослужащих и кадетов. Путин, несмотря на мороз, был без шапки.
Напомним, День защитника Отечества учрежден в 1922 году в связи с годовщиной создания Красной Армии и до 1993 назывался «День Советской Армии и Военно-морского флота».
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