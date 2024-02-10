Президент Венгрии Новак заявила об отставке с поста

Она возглавляла страну с 10 марта 2022 года. Причиной решения об отставке стали масштабные демонстрации и общественные возмущения, которые вызвало решение Новак помиловать педофила.



«Я сегодня обращаюсь к вам в последний раз в качестве главы государства. Я ухожу в отставку с поста президента республики», - заявила Новак.



Глава Венгрии признала, что «совершила ошибку» и сложила с себя президентские полномочия.

Ранее президент Туркмении Сердар Бердымухамедов на расширенном заседании правительства по итогам прошлого года сменил четырех министров, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

