Президент Венгрии Новак заявила об отставке с поста
Президент Венгрии Каталин Новак объявила о своей отставке.
Она возглавляла страну с 10 марта 2022 года. Причиной решения об отставке стали масштабные демонстрации и общественные возмущения, которые вызвало решение Новак помиловать педофила.
«Я сегодня обращаюсь к вам в последний раз в качестве главы государства. Я ухожу в отставку с поста президента республики», - заявила Новак.
Глава Венгрии признала, что «совершила ошибку» и сложила с себя президентские полномочия.
Ранее президент Туркмении Сердар Бердымухамедов на расширенном заседании правительства по итогам прошлого года сменил четырех министров, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru