Президент Венгрии назвала российскую экономику одной из самых сильных в мире
Российская экономика — одна из самых сильных в мире, считает президент Венгрии Каталин Новак. Об этом глава республики заявила в интервью газете Corriere della Sera.
Новак назвала РФ огромной страной «с исторически определенной ролью, богатой культурой».
«Российская экономика — одна из самых сильных в мире. Мы, венгры, уважаем русский народ. Россия была, есть и будет. То же самое относится и к Венгрии», — отметила президент.
Кроме того, лидер Венгрии добавила, что между Россией и Венгрией «были, есть и будут» отношения, как между «Европой и Россией или Украиной и Россией».
Вместе с тем Новак призвала не идеализировать отношения Будапешта и Москвы и отметила, что Венгрия поддерживает союзников в украинском конфликте.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что Будапешт выступает против новых антироссийских санкций Евросоюза. Как отметил министр, ограничения «ведут Европу в тупик», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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