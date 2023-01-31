Президент Венгрии назвала российскую экономику одной из самых сильных в мире

Новак назвала РФ огромной страной «с исторически определенной ролью, богатой культурой».

«Российская экономика — одна из самых сильных в мире. Мы, венгры, уважаем русский народ. Россия была, есть и будет. То же самое относится и к Венгрии», — отметила президент.

Кроме того, лидер Венгрии добавила, что между Россией и Венгрией «были, есть и будут» отношения, как между «Европой и Россией или Украиной и Россией».

Вместе с тем Новак призвала не идеализировать отношения Будапешта и Москвы и отметила, что Венгрия поддерживает союзников в украинском конфликте.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что Будапешт выступает против новых антироссийских санкций Евросоюза. Как отметил министр, ограничения «ведут Европу в тупик», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

