Президент Южной Осетии: В России поддержали идею референдума
Решение о проведении референдума по вхождению Южной Осетии в состав России поддержали ведущие российские политики. Об этом рассказал президент республики Анатолий Бибилов.
По его словам, присоединение субъекта очень важно «для всего народа Осетии» и для осуществления безопасности республики.
Бибилов добавил, что решение провести референдум, в том числе поддержали в Госдуме и в Совете Федерации.
До этого президент Южной Осетии заявил, что в республике могут пройти два референдума, один из которых по возможности состоится после 10 апреля.
Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы Южная Осетия присоединилась к России, но проводить внутрироссийский референдум по этому вопросу не нужно.
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