Президент Южной Осетии: В России поддержали идею референдума

Решение о проведении референдума по вхождению Южной Осетии в состав России поддержали ведущие российские политики. Об этом рассказал президент республики Анатолий Бибилов.

По его словам, присоединение субъекта очень важно «для всего народа Осетии» и для осуществления безопасности республики.

Бибилов добавил, что решение провести референдум, в том числе поддержали в Госдуме и в Совете Федерации.