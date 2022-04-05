Президент Южной Осетии: В России поддержали идею референдума

Решение о проведении референдума по вхождению Южной Осетии в состав России поддержали ведущие российские политики. Об этом рассказал президент республики Анатолий Бибилов.

По его словам, присоединение субъекта очень важно «для всего народа Осетии» и для осуществления безопасности республики.

Бибилов добавил, что решение провести референдум, в том числе поддержали в Госдуме и в Совете Федерации.

«Сами не хотят»: В Абхазии отвергли идею присоединения к России

До этого президент Южной Осетии заявил, что в республике могут пройти два референдума, один из которых по возможности состоится после 10 апреля.

Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы Южная Осетия присоединилась к России, но проводить внутрироссийский референдум по этому вопросу не нужно.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Военнослужащие Южной Осетии. Фото с сайта novorosinform.org
ТЕГИ:ПрезидентОсетияРеферендумРоссияЮжная Осетия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры