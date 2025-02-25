Президент Южной Кореи попросил прощения у сограждан за ввод военного положения

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль попросил у сограждан прощения за введение военного положения. Об этом сообщает РИА Новости.

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В своём последнем слове в Конституционном суде, где слушается дело об импичменте, он указал, что тогда «многие не поняли его действий», и некоторые люди до сих пор «остаются в недоумении».

«Я прошу прощения у сограждан и благодарен им... также мне больно и грустно от того, что я не могу работать», - заявил политик.

О введении в Южной Корее военного положения Юн Сок Ёль объявил 3 декабря 2024 года. Свои действия он объяснил угрозой возможного паралича власти из-за попыток проведения против него процедуры импичмента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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