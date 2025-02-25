Президент Южной Кореи попросил прощения у сограждан за ввод военного положения
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль попросил у сограждан прощения за введение военного положения. Об этом сообщает РИА Новости.
В своём последнем слове в Конституционном суде, где слушается дело об импичменте, он указал, что тогда «многие не поняли его действий», и некоторые люди до сих пор «остаются в недоумении».
«Я прошу прощения у сограждан и благодарен им... также мне больно и грустно от того, что я не могу работать», - заявил политик.
О введении в Южной Корее военного положения Юн Сок Ёль объявил 3 декабря 2024 года. Свои действия он объяснил угрозой возможного паралича власти из-за попыток проведения против него процедуры импичмента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: МОК призвал допустить россиян до отбора на Олимпиаду-2026
- Трамп удивился вопросу о помощи США в восстановлении Украины в будущем
- Президент Южной Кореи попросил прощения у сограждан за ввод военного положения
- Росфинмониторинг внес поэтессу Полозкову в перечень террористов и экстремистов
- Мостовой осудил Карпина за уход с поста тренера «Ростова»
- В Абхазии поручили усилить контроль на границе с Россией
- Электричество в Прибалтике стало в 60 раз дороже, чем в Финляндии
- Глава АвтоВАЗа озвучил условие для возвращения Renault
- Система ПВО работала в Белгороде
- Семья из Новосибирска назвала сына Трампом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru