Президент Южной Кореи попросил прощения у сограждан за ввод военного положения

В своём последнем слове в Конституционном суде, где слушается дело об импичменте, он указал, что тогда «многие не поняли его действий», и некоторые люди до сих пор «остаются в недоумении».

«Я прошу прощения у сограждан и благодарен им... также мне больно и грустно от того, что я не могу работать», - заявил политик.

О введении в Южной Корее военного положения Юн Сок Ёль объявил 3 декабря 2024 года. Свои действия он объяснил угрозой возможного паралича власти из-за попыток проведения против него процедуры импичмента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

