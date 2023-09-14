Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Об этом сообщает БЕЛТА.

Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили Валаам

По данным агентства, глава республики проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Встреча запланирована на 15 сентября, пишет RT.

«Основными темами переговоров станут международная повестка и региональная проблематика», — отмечается в сообщении.

Кроме того, Лукашенко и Путин обсудят совместные задачи в различных отраслях экономики и работу в сфере импортозамещения.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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