Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию
14 сентября 202310:47
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Об этом сообщает БЕЛТА.
По данным агентства, глава республики проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Встреча запланирована на 15 сентября, пишет RT.
«Основными темами переговоров станут международная повестка и региональная проблематика», — отмечается в сообщении.
Кроме того, Лукашенко и Путин обсудят совместные задачи в различных отраслях экономики и работу в сфере импортозамещения.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru