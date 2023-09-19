Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным в Сочи
Белорусский лидер поделился подробностями переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
«Украина — это только начало, это цветочки. Ягодки могут нас ждать впереди, если мы не мобилизуемся», — заявил президент Белоруссии. Он отметил, что и Россию, и Белоруссию сильнее всего настораживает поведение Польши, за которой стоят США.
Лукашенко подчеркнул, что он договорился с Путиным о совместных действиях на территории Белоруссии, однако предпочел публично не раскрывать детали договоренностей.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается вмешиваться в дела соседних государств. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru