Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным в Сочи

«Украина — это только начало, это цветочки. Ягодки могут нас ждать впереди, если мы не мобилизуемся», — заявил президент Белоруссии. Он отметил, что и Россию, и Белоруссию сильнее всего настораживает поведение Польши, за которой стоят США.

Лукашенко подчеркнул, что он договорился с Путиным о совместных действиях на территории Белоруссии, однако предпочел публично не раскрывать детали договоренностей.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается вмешиваться в дела соседних государств. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

