Президент ЮАР заявил, что кризис на Украине усугубил трудности в странах Африки

Страны Африки страдают от последствий нынешнего кризиса на Украине, так как он вызвал рост цен на продовольствие и топливо. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.

ТПП: Антироссийские санкции могут привести к потоку беженцев в ЕС из Африки

«Кризис на Украине сначала нарушил, а сейчас начал разрушать производственные цепочки в мировой экономике», - приводит ТАСС слова Рамафосы.

Он отметил, что в Африке отмечается рост цен на продукты питания и топливо.

Ранее главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что срыв посевной компании в России и на Украине повлечет за собой целую череду событий, которые приведут к резкому росту цен на основные продукты в беднейших странах мира.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаАфрикаРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры