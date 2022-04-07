Президент ЮАР заявил, что кризис на Украине усугубил трудности в странах Африки

«Кризис на Украине сначала нарушил, а сейчас начал разрушать производственные цепочки в мировой экономике», - приводит ТАСС слова Рамафосы.

Он отметил, что в Африке отмечается рост цен на продукты питания и топливо.

Ранее главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что срыв посевной компании в России и на Украине повлечет за собой целую череду событий, которые приведут к резкому росту цен на основные продукты в беднейших странах мира.

