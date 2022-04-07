Президент ЮАР заявил, что кризис на Украине усугубил трудности в странах Африки
Страны Африки страдают от последствий нынешнего кризиса на Украине, так как он вызвал рост цен на продовольствие и топливо. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.
«Кризис на Украине сначала нарушил, а сейчас начал разрушать производственные цепочки в мировой экономике», - приводит ТАСС слова Рамафосы.
Он отметил, что в Африке отмечается рост цен на продукты питания и топливо.
Ранее главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что срыв посевной компании в России и на Украине повлечет за собой целую череду событий, которые приведут к резкому росту цен на основные продукты в беднейших странах мира.
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