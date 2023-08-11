Президент ЮАР выступил за вступление Ирана в БРИКС

В сообщении говорится, что об этом южноафриканский лидер заявил в ходе переговоров с главой иранского МИД Хоссейном Амиром Абдоллахияном в Претории.

«Южная Африка заинтересована в том, чтобы Иран был принят в члены БРИКС в качестве дружественной страны... Претория полностью поддерживает Тегеран в этом отношении», - отметил Рамафоса.

Президент ЮАР также выразил надежду, что в ходе официального визита президента Ирана будет подписано несколько документов о сотрудничестве, которые затем будут реализованы на практике.

Ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила, что официальный запрос на вступление в БРИКС направили лидеры 23 стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

