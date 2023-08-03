Венесуэла подала заявку на вступление в БРИКС

По ее словам, Министерство иностранных дел направило запрос на вступление в организацию.

Вице-президент уточнила, что республика может внесли вклад в деятельность БРИКС благодаря своим крупнейшим мировым запасам нефти. Вступление Каракаса в организацию послужит строительству многополярного мира, считает Родригес.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что Москва примет полноценное участие в саммите БРИКС в ЮАР с 22 по 24 августа. Владимир Путин выступит на мероприятии по видеосвязи, сообщает «Радиоточка НСН».

