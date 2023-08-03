Венесуэла подала заявку на вступление в БРИКС
Венесуэла официально подала заявку на вступление в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Об этом заявила исполнительный вице-президент республики Дельси Родригес в эфире телеканала Venezolana de Televisión.
По ее словам, Министерство иностранных дел направило запрос на вступление в организацию.
Вице-президент уточнила, что республика может внесли вклад в деятельность БРИКС благодаря своим крупнейшим мировым запасам нефти. Вступление Каракаса в организацию послужит строительству многополярного мира, считает Родригес.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что Москва примет полноценное участие в саммите БРИКС в ЮАР с 22 по 24 августа. Владимир Путин выступит на мероприятии по видеосвязи, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru