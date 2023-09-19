Президент Турции Эрдоган заявил, что Путин не уйдет из Крыма

Президент отметил, что еще в 2014 году у него были «определенные дискуссии и переговоры» с российским лидером Владимиром Путиным по поводу Крыма. Однако, указал Эрдоган, переговоры не дали результата.

Ранее, 19 сентября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки силовых посягательств украинской армии на Крым получат незамедлительный и жесткий ответ со стороны России. При этом ветеран армии США Ноктис Дрейвен называл бредом требование президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым без боя, передает «Радиоточка НСН».

