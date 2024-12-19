Президент Турции Эрдоган призвал страны исламского мира изолировать Израиль
Изолировать государство Израиль призвал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Его обращение прозвучало на саммите «Исламской восьмерки» в Каире, передает ТАСС.
«Считаю, что мы должны более решительнее реагировать на незаконные действия Израиля, которые угрожают стабильности Сирии и всего нашего региона», - предложил Эрдоган.
По его словам, прежде всего, следует ввести эмбарго на поставки оружия еврейскому государству и прекратить с ним торговлю.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия осуждает захват Израилем любых сирийских территорий, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru