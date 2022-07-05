Президент Туркмении назначил нового генпрокурора страны

Президент Туркмении Сердар Бердымухмедов назначил нового генпрокурора страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение.

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Должность занял Сердар Мяликгулыев, который ранее занимал пост прокурора Ашхабада.

Также распоряжением президента с должности временного исполнения обязанностей генпрокурора был освобожден Бегмырат Бегмырадов.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:Туркмения
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