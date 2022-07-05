Президент Туркмении назначил нового генпрокурора страны
5 июля 202222:58
Президент Туркмении Сердар Бердымухмедов назначил нового генпрокурора страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение.
Должность занял Сердар Мяликгулыев, который ранее занимал пост прокурора Ашхабада.
Также распоряжением президента с должности временного исполнения обязанностей генпрокурора был освобожден Бегмырат Бегмырадов.
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5 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru