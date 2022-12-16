Президент Словакии приняла отставку кабинета министров
Президент Словакии Зузана Чапутова приняла отставку кабинета министров республики, сообщает информационное агентство ТАСР.
Правительству, которое возглавлял премьер-министр Эдуард Хегер, парламентом был вынесен вотум недоверия, который поддержали 78 депутатов высшего законодательного органа Словакии из 102 присутствовавших.
Отмечается, что Хегер продолжит исполнять обязанности премьера до назначения нового кабинета министров.
Ранее премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что министр экономики страны Сергей Гайбу ушёл в отставку, чтобы работа правительства стала более эффективной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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