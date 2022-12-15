Песков назвал слухами публикации о возможной отставке Лаврова

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать появившиеся в Telegram-каналах публикации он отметил, что это всего лишь слухи.

«Традиционно я вам отвечу - относитесь соответствующим образом к таким слухам», - сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что никаких указов о якобы смене руководства Генштаба Вооружённых сил России нет, сообщения в соцсетях об этом являются «абсолютно телеграмными утками», сообщает RT.