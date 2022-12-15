Песков назвал слухами публикации о возможной отставке Лаврова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о якобы смене главы МИД РФ не соответствует действительности, сообщает РИА Новости.

Песков опроверг информацию о дате послания Путина Федеральному собранию

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать появившиеся в Telegram-каналах публикации он отметил, что это всего лишь слухи.

«Традиционно я вам отвечу - относитесь соответствующим образом к таким слухам», - сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что никаких указов о якобы смене руководства Генштаба Вооружённых сил России нет, сообщения в соцсетях об этом являются «абсолютно телеграмными утками», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Фейковые НовостиОтставкаМИД РФСергей ЛавровДмитрий Песков
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