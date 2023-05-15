Президент Словакии назначила новый кабинет министров
Президент Словакии Зузана Чапутова официально назначила новое правительство страны. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее глава правительства Эдуард Хегер заявил о желании уйти в отставку на фоне правительственного кризиса. Кроме того, свои посты покинули министр сельского хозяйства Самуэл Влчан и глава МИД Растислав Качер.
Так, кабмин возглавит экс-замглавы Нацбанка Людовит Одор, министром экономики назначен бывший руководитель национальной системы электропередачи (SEPS) Петер Довгун, главой минсельхоза стал экс-руководитель управления ветеринарного и продовольственного контроля Йозеф Биреш.
Новое правительство будет работать до парламентских выборов, которые пройдут в сентябре.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Оперштаб с 23 мая прекратит ежедневно публиковать данные по COVID-19
- Пожар в московском ТЦ «Перекресток» потушили
- Режим ЧС из-за лесных пожаров ввели на всей территории Хабаровского края
- Взрыв произошел в московском магазине «Перекресток»
- Песков: В Кремле не согласны со словами Макрона о зависимости России от Китая
- Украинского олигарха Фирташа заподозрили в финансовых махинациях
- Песков назвал уткой сообщения о готовности Пригожина передать данные Украине
- Песков призвал ориентироваться на официальные сообщения о здоровье Лукашенко
- В Великобритании заявили, что Украине не хватит одного контрнаступления для успеха
- Глава военного комитета НАТО прибыл в Кишинев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru