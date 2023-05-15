Президент Словакии назначила новый кабинет министров

Президент Словакии Зузана Чапутова официально назначила новое правительство страны. Об этом сообщает РИА Новости.

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Ранее глава правительства Эдуард Хегер заявил о желании уйти в отставку на фоне правительственного кризиса. Кроме того, свои посты покинули министр сельского хозяйства Самуэл Влчан и глава МИД Растислав Качер.

Так, кабмин возглавит экс-замглавы Нацбанка Людовит Одор, министром экономики назначен бывший руководитель национальной системы электропередачи (SEPS) Петер Довгун, главой минсельхоза стал экс-руководитель управления ветеринарного и продовольственного контроля Йозеф Биреш.

Новое правительство будет работать до парламентских выборов, которые пройдут в сентябре.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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