Президент Сербии заявил, что страна останется военно-нейтральной

Как отметил глава государства, в течение примерно двух месяцев он слышит версии о смене политического курса Белграда, пишет RT. Вучич подчеркнул, что Сербия «находится на европейском пути и не будет поворачиваться ни в какую другую сторону».

«Это то, что касается нашей политики. Что касается нашего военного нейтралитета, Сербия военно-нейтральная и будет военно-нейтральной», — цитирует президента РИА Новости.

