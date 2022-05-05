Президент Сербии заявил, что страна останется военно-нейтральной
Сербия намерена оставаться военно-нейтральной страной. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич в ходе своего визита в Германию.
Как отметил глава государства, в течение примерно двух месяцев он слышит версии о смене политического курса Белграда, пишет RT. Вучич подчеркнул, что Сербия «находится на европейском пути и не будет поворачиваться ни в какую другую сторону».
«Это то, что касается нашей политики. Что касается нашего военного нейтралитета, Сербия военно-нейтральная и будет военно-нейтральной», — цитирует президента РИА Новости.
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