Вучич: Сербия не верит в политику санкций

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не верит в политику санкций, назвав стратегической целью страны вступление в Евросоюз. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам 76% граждан Сербии не поддерживают санкции против РФ.

Президент также отметил, что несмотря на то, что Сербия стремится вступить в ЕС, в настоящее время большая часть сербов бы отказалась от этого из-за политики «двойных стандартов» ЕС. Как считает Вучич, она проявляется в том, что ЕС требует от Сербии признать Косово независимым государство, в то время как выступает за территориальную целостность Украины.




Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Сербия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры