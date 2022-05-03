Вучич: Сербия не верит в политику санкций
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не верит в политику санкций, назвав стратегической целью страны вступление в Евросоюз. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам 76% граждан Сербии не поддерживают санкции против РФ.
Президент также отметил, что несмотря на то, что Сербия стремится вступить в ЕС, в настоящее время большая часть сербов бы отказалась от этого из-за политики «двойных стандартов» ЕС. Как считает Вучич, она проявляется в том, что ЕС требует от Сербии признать Косово независимым государство, в то время как выступает за территориальную целостность Украины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru